Fies 2018.2: UNINTA informa sobre abertura de novas vagas para o financiamento

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) anunciou nesta segunda-feira (16) a abertura de 155 mil vagas para inscrições, referentes ao segundo semestre de 2018. Os estudantes poderão se inscrever no site oficial do programa até o dia 22 de julho, domingo. Todos os cursos do UNINTA, incluindo Medicina, estão com adesão a alguma das modalidades do financiamento estudantil.





Para concorrer a uma das vagas, o estudante deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em uma das edições, a partir de 2010, e ter obtido nota igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos na prova, além de nota diferente de 0 (zero) na redação.









São ofertadas duas possibilidades de financiamento, são elas: Fies e P-Fies.









Fies:





- Na primeira opção, o Fies é válido para estudantes que têm renda familiar mensal bruta per capita de no máximo 3 (três) salários mínimos. Estão compreendidos todos os cursos, menos Medicina.









P-Fies (duas modalidades):





- Na primeira opção, o FIES II, destinada às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é necessário que a renda familiar mensal bruta per capita esteja entre 3 (três) até 5 (cinco) salários mínimos. Neste caso, o agente financeiro é o Banco do Nordeste, e o candidato poderá escolher qualquer um dos cursos ofertados pelo UNINTA, incluindo Medicina.





- A segunda opção do P-Fies, o FIES III, segue as mesmas regras de renda da primeira e vale para todas as regiões do Brasil. O agente financeiro é o BNDES. O candidato poderá escolher qualquer um dos cursos ofertados pelo UNINTA, exceto Medicina.





As inscrições devem ser realizadas no site oficial do Fies: http://fies.mec.gov.br/









Confira o cronograma:





Período de Inscrições: 16 a 22 de julho (modalidades Fies e P-Fies).





Resultado: 27 de julho (divulgação dos candidatos pré-selecionados na chamada única das modalidades Fies e P-Fies).





Complementação da inscrição: 27 a 31 de julho (período em que os candidatos pré-selecionados na modalidade Fies complementam sua inscrição no site FiesSeleção).





Lista de espera - modalidade Fies: 1º a 24 de agosto (período em que os candidatos não selecionados na chamada única poderão conferir sua eventual seleção na lista de espera. Os candidatos não selecionados na chamada única estarão automaticamente na lista).