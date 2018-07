Fim de semana marcado pela violência no Ceará com 41 assassinatos e duas chacinasOs Municípios de Palmácia e Quiterianópolis foram palco de duas chacinas no intervalo de menos de 24 horas, entre a sexta-feira e o sábado. Na Grande Fortaleza, 18 pessoas foram assassinadas nas últimas 72 horas

Os Municípios de Palmácia e Quiterianópolis foram palco de duas chacinas no intervalo de menos de 24 horas, entre a sexta-feira e o sábado. Na Grande Fortaleza, 18 pessoas foram assassinadas nas últimas 72 horas.





Quarenta e uma pessoas foram assassinadas no Ceará em apenas 72 horas. Entre a sexta-feira (13) e o domingo (15), foram registrados 12 homicídios na Capital, seis na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 12 na região do Interior Norte e outros 11 no Interior Sul. Duas chacinas deixaram nove mortos, nos Municípios de Palmácia, no Maciço de Baturité, e em Quiterianópolis, nos Sertões de Crateús.





Em Fortaleza, 12 pessoas foram assassinadas nos seguintes bairros: Bom Jardim (3 homicídios), Papicu (2), Benfica (2), Pici, Granja Lisboa, Sapiranga-Coité, Monte Castelo (morte por intervenção policial) e Parque Santa Rosa.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram seis ocorrências de assassinato no fim de semana nos seguintes Municípios: Maracanaú (Anel Viário), Caucaia (Distrito de Jurema), São Gonçalo do Amarante (Distrito Croatá), Horizonte (bairro Mangueiral), Maranguape (Bairro Área Seca) e Pacajus.





No Sertão





No Interior Norte do estado, 12 pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Palmácia (chacina com 5 mortos na localidade de Sítio Cafundó, na zona rural), Sobral (dois assassinatos nos bairro Caiçara e Loteamento Granville), Barreira (duplo homicídio), Umirim, Boa Viagem (localidade Poço D’Água Jaú) e Pentecoste.





No Interior Sul, outras 11 pessoas foram mortas nos Municípios a seguir: Quiterianópolis (chacina com quatro mortos na localidade Sítio São Francisco, na zona rural), Juazeiro do Norte (nos bairros Salgadinho, Timbaúbas e Pio XII), Russas (localidade Ingá), Pedra Branca (Distrito Capitão-Mor), Quixadá (no Residencial Rachel de Queiroz, na Comunidade Pote Seco) e Beberibe (preso linchado na Cadeia Pública).





Mortos na chacina em Palmácia:

Antônio Barbosa de Sousa

Paulo Sérgio dos Santos da Silva

Francisco Antônio Pereira de Abreu

José Roniely Pereira de Abreu

José Edson Ferreirados Santos





Mortos na chacina em Quiterianópolis

José Jocey Gonçalves Cavalcante

José Josaílton Gonçalves Cavalcante

Cícero Gonçalves do nascimento

Joana de Deus Gonçalves





