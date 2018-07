GARGAMEL RENUNCIA AO CARGO DE VICE-PREFEITO PARA CONTINUAR VEREADOR

Durante a solenidade de posse na Câmara Municipal de Frecheirinha, o vice-prefeito eleito, Francisco Mesquita Portela (Gargamel)[PPS], renunciou ao cargo de vice da chapa do Prefeito Helton Luís para dar continuidade ao seu trabalho como vereador na casa legislativa.





Por meio de ofício dirigido ao Presidente da Câmara, Adriano Aguiar[PP], Gargamel foi aplaudido e seu ato foi exaltado pelos simpatizantes que acompanhavam a sessão.





A vereadora, Maria do Livramento Cunha Silva (Marrinha)[SD], simpatizou com a decisão do vereador em desistir do cargo, expondo que os trabalhos do mesmo e necessário dentro da casa.





Para o vereador Gargamel, seu trabalho será mais importante como vereador em relação ao cargo de vice-prefeito, pois o mesmo possui o sentimento de estar mais próximo do povo.