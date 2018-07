BLITZ - GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL RECUPERA MOTO ROUBADA

Composição da Guarda Municipal de Sobral recuperou na noite de ontem segunda-feira (09), uma motocicleta Honda/CG 125 Fan, com registro de roubo durante uma blitz volante realizada no bairro Padre Palhano na periferia da cidade.





De acordo com os agentes, o condutor ao perceber a composição ficou em atitudes suspeitas chamando atenção da guarnição que fez a abordagem e ao consultar a documentação via Ciops verificou que a motocicleta havia queixa de roubo e o condutor com passagem na justiça por furto. Logo o mesmo foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos legais.

Acusado





As blitz ocorrem diariamente nos diversos bairros da cidade, com foco na fiscalização do trânsito, apreensão de veículos furtados, armas e drogas, além de álcool ao volante e uso de capacete.





Participaram da ação, Subinspetores Domingos e Abimar, além dos Guardas Alves e Ivone, juntamente com a Polícia Militar da (IRSO).





Fonte: Blog do Célio Brito