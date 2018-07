HOMEM É ASSASSINADO NO DISTRITO DE JAIBARAS, EM SOBRAL

Um crime de morte foi registrado na noite deste domingo, dia 29, por volta das 23:10h, no bairro Barragem , no distrito de Jaibaras.







A vítima foi identificada como Flaviano do Nascimento Pereira. O suspeito do homicídio é o próprio cunhado da vítima, conhecido por "Netinho", que fugiu logo após o crime em rumo ignorado.





Flaviano foi assassinado com um tiro de uma espingarda do tipo socadeira.



A Polícia Militar está realizando diligências na tentativa de prender o autor do crime.



Uma equipe da Perícia foi acionada para o local do crime.





Mais detalhes em breve.