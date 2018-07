JOVEM É EXECUTADO A BALA NA ESTRADA DO DISTRITO BONFIM, EM SOBRAL; VÍDEO

Na tarde deste domingo, dia 8, por volta das 15h, a Polícia registrou uma execução a bala de um jovem na estrada que dá acesso ao distrito de Bonfim, em Sobral.





As primeiras informações dão conta de que a vítima, identificada por Janilson de Sousa Brito Filho, 17 anos, residia no bairro Vila União, estava ocupando um veículo VW Gol, juntamente com sua genitora, quando foi interceptado por bandidos armados de pistola em uma motocicleta, que mandaram a vítima descer do carro. Ao descer do veículo, Janilson foi executado com vários tiros.



O jovem foi executado na frente da mãe.



Equipes da Polícia Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de prender os autores do crime.



A Perícia foi acionada para o local do crime.





Olivando Alves ao vivo no local do crime:

Fonte: Sobral 24 horas