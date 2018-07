HOMEM É PRESO PELO RAIO APÓS EXECUTAR COMERCIANTE EM SÃO BENEDITO

Um comerciante foi vítima de homicídio a bala no inicio da noite desta segunda (02), em São Benedito. O fato ocorreu no bairro corrente e a vítima trata-se do Sr. HERLANDIO HOLANDA CAVALCANTE, 47 anos, o qual se encontrava em seu estabelecimento comercial (lanchonete), quando chegou um indivíduo armado com um revólver e efetuou um disparo que atingiu a cabeça da vítima, que veio a óbito no local, em seguida o indivíduo se evadiu tomando rumo ignorado.

Acusado: Anísio Cleber





Os Policiais da equipe Raio passaram a fazer diligências e momentos depois conseguiram fazer a prisão do homem apontado como sendo o autor do homicídio. O mesmo foi identificado como ANÍSIO CLÉBER ALVES AMARAL JUNIOR, 18 anos, residente à rua Eleazar Gomes. Na residência do indivíduo foi encontrada a arma do crime, o revólver calibre 38, com 05 munições intactas e 01 deflagrada.

Arma encontrada na casa do acusado





De acordo com informações dos Policiais, Anísio Cleber confessou a autoria do crime, onde relatou que teria sido ameaçado de morte pela vítima, motivo pelo qual resolveu matá-lo.

Vítima





Dificuldade:





Em razão de não haver Delegado de plantão em nenhum dos municípios da Serra da Ibiapaba, o preso teve que ser conduzido a Delegacia de Policia Civil de Sobral para realização dos procedimentos legais.





Anísio Cléber já tem passagem na policia por assalto e formação de quadrilha.





Ibiapaba 24 horas