Homem morre após acidente em atração do Beach Park

Um turista de Sorocaba, Ricardo José Hilário Silva, de 43 anos, morreu, nesta segunda-feira (16), após sofrer acidente no brinquedo "Vainkará", do Beach Park, em Aquiraz, próximo a Fortaleza. A atração foi inaugurada no último sábado (14).





Segundo testemunhas, Ricardo desceu em uma boia junto com outras três pessoas por um toboágua. Na última curva do brinquedo, contudo, a boia ultrapassou a parede lateral de contenção e os quatro turistas foram arremessados para fora da atração.





A vítima recebeu atendimento no local, mas não resistiu. O parque aquático fechou a atração nesta segunda (16), para que as autoridades investiguem as causas do acidente e, na terça-feira (17), o Beach Park informou que não funcionará.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada até o local, para realizar perícia técnica. Além disso, profissionais da Delegacia Metropolitana de Eusébio e da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur) também estiveram no local realizando diligências. As investigações serão conduzidas pela Deprotur.





Em nota, a emissora de rádio onde Ricardo já trabalhou, em Sorocaba, lamentou o acidente. "Aqui externamos aos familiares e amigos nosso abraço sincero e o pesar pela morte de Ricardo Hill", comentou a rádio em sua página no Facebook.









Confira nota na íntegra, enviada pelo parque aquático:





O Beach Park Entretenimento confirma que foi registrado um acidente em uma das atrações do parque aquático na tarde desta segunda-feira, 16 de julho. A equipe de segurança aquática realizou o atendimento de forma imediata, mas infelizmente o visitante foi a óbito. O Beach Park lamenta profundamente o ocorrido e está dando todo o apoio, suporte e atenção para a família.





Após o acidente, o parque encerrou as atividades da atração, que só voltará a abrir após a apuração pericial que será realizada pelos órgãos competentes na investigação das causas do acidente. Em respeito a família, o parque não funcionará amanhã, dia 17 de julho.





O Beach Park reforça seu compromisso prioritário com a segurança e a integridade de seus visitantes e por isso realiza treinamentos com a equipe de segurança e de primeiros socorros diariamente.





