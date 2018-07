Índice de mortalidade infantil da cidade de Sobral é destaque

Prefeitura investiu em saúde R$ 228.036.946, em 2017, valor acima do estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Município de Sobral tem reduzido, consideravelmente, seu índice de mortalidade infantil, que batia a casa dos 54,67 por mil nascidos vivo, em 1996, sendo um dos mais altos do País, até então. Com a adoção de uma série de estratégias que levaram em consideração o atendimento unificado das muitas especialidades ofertadas, ao longo dos anos, a realidade mudou. A taxa atual de 7,88 vem sendo mantida desde 2017. Ela é a menor do Norte-Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, segundo levantamento do Ministério da Saúde.





No que se refere aos atendimentos de pré-natal com 7 ou mais consultas, Sobral tem 87,89% de cobertura, número bem superior à média estabelecida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que é de 60,8%. Os índices foram divulgados por meio do Relatório de Ações e indicadores da Secretaria Municipal da Saúde, que confirma, também, 100% de cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família, executada por 65 equipes, divididas em 36 Centros de Saúde da Família (CSFs), sendo 22 na sede e 14 nos distritos.









Vacinação





Os bons índices também apontam que a vacinação contra a gripe Influenza (H1N1) no Município alcançou algo em torno de 101,04% da meta de cobertura, sem registro de morte.





A estratégia que barrou o avanço da doença teve ampla mobilização dos CSFs, que vêm aumentando seu nível de atendimento. Este ano, o Município foi qualificado pelo Estado com o Selo Bronze de avaliação da qualidade na Atenção Primária à Saúde (APS), que relaciona o mesmo padrão de atendimento em todos os níveis de saúde oferecidos à população. Segundo Joseane Dorneles, coordenadora de Atenção à Saúde de Sobral, "essa é a primeira vez que o Ceará implanta esse tipo de política pública de saúde, pelo Projeto QualificaAPSUS, mas o Município já obtém boa colocação nacional, desde 2013, no Programa de Melhoria da Qualidade do Acesso (PMAC), que mede o nível de atendimento que vai do insatisfatório até muito bom.









Crescente busca





A última avaliação classifica mais de 70% de nossas equipes como satisfatório ou muito bom", afirma a médica, que informa sobre uma crescente busca pelos serviços do SUS no Município. "Nossa estimativa é que 98% da população hoje seja usuária da Rede, um aumento observado nos últimos dois anos. Vale lembrar que, apesar da ampliação dos serviços, a demanda por saúde sempre será grande", explica.









Investimento





O relatório também aponta que em 2017, a Prefeitura de Sobral investiu em saúde R$ 228.036.946, valor acima do estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina o investimento de, no mínimo, 15% da arrecadação dos municípios na área.





Quanto à assistência farmacêutica, cerca de 2.616.983 medicamentos são distribuídos a cada mês, o que representa um investimento total de R$ 440.007. Os pacientes que necessitam de órteses e próteses, atendidos pelo Município também fazem parte do Relatório de Ações.









Serviço





Eles receberam, no ano passado, por meio do Serviço de Apoio ao Cidadão Sobralense, cerca de 360 itens, entre cadeiras de rodas, muletas, colchões, coletes ortopédicos e outros aparelhos.









Enquete





Como avalia a saúde pública municipal?





"Boa. Nesses quatro meses de residência médica, já passei por Fortaleza e digo que a estrutura aqui oferece ampla cobertura regional, tanto na parte de exames, atendimentos, quanto no exercício da profissão"









Evandro Oliveira Galvão Filho





Médico residente





"Estou com dez semanas de gestação e venho fazendo meu pré-natal regularmente no posto do meu bairro, o Centro. Essa é minha primeira gravidez e percebo um excelente atendimento aqui"









Karyme Oliveira Aguiar

Atendente









(Diário do Nordeste)

Colaborador Marcelino Jr.

Foto Natinho Rodrigues