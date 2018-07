INTERNAUTA DENUNCIA AS PÉSSIMAS CONDIÇÕES DA CE 178, NO TRECHO ENTRE SANTANA E MORRINHOS

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Bom dia, gostaria de fazer um apelo no seu blog campeão de acessos pra sensibilizar o governador ou alguém próximo dele que esteja vendo seu blog. Se trata da do descaso vergonhoso dos excessivos buracos na via entre Morrinhos e Santana do Acaraú, causando vários transtornos a quem passa por lá: além da quebra de peças de carros , existe o risco de ser assaltado por estar em baixa velocidade, risco de acidentes, e oq mais me comove é ver as ambulâncias que precisam levar os pacientes graves com risco de vida pra Sobral, muitos morrem pelo caminho devido a dificuldade de acesso, infelizmente. Existe uma ordem de serviço pra recuperar a via, mas a mesma se encontra totalmente paralisada já a alguns meses e não se ver máquinas por lá trabalhando.. SENHOR GOVERNADOR, TENHA MAIS SENSIBILIDADE, AS ELEIÇÕES ESTAO AI, E TEM MUITA GENTE INSATISFEITA E POSSÍVEIS ELEITORES SEU MORRENDO PELO CAMINHO DESSA VIA..."