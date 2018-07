Morador do bairro Vila Recanto 1, denuncia cobrança abusiva na conta de água por parte do Saae de Sobral.

Veja a denúncia na íntegra:

"Moro no recanto 1 rua Rosa rocha. E esse é o desrespeito q saae tem com o cidadao, trabalho no 2° turno da Grendene, enquanto isso minha casa fica fechada, esse valor da pra mim pagar três meses do meu aluguel, isso é uma vergonha q o saae tá Fazendo com um trabalhador honesto q Paga seus impostos."