Internauta denuncia a precariedade do estacionamento no entorno do Hospital Santa Casa de Sobral.





Valas do lado da Santa casa. Onde carros são estacionados e não tem nenhuma placa informando se pode ou não estacionar o carro. Não vi que estava as valas aberta das grelhas e derrubei a roda dianteira do meu carro dentro."





Segue fotos: