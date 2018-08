INTERNAUTA DENUNCIA O DESCASO NA SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL

Internauta denuncia que desde março do corrente ano está aguardando um exame de endoscopia e denuncia a omissão na saúde pública de Sobral.

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa tarde.









Venho por meio do Blog Sobral 24 horas fazer uma denuncia sobre o descaso na saúde pública de sobral.









Desde de Março que se encontra no PSF do alto do cristo uma guia com pedido de endoscopia.Ja fiz a segunda solicitação e nada.A moça responsável pelas marcações disse que desde de janeiro não tá marcando nenhum exame de endoscopia.









Minha revolta é pq prometem saúde pública de qualidade nas eleições e não temos.









Tô fazendo tratamento caro ,só uma caixa de remedio custa 200,00 .Já fiz uma endoscopia particular pq não podia esperar muito para iniciar o tratamento.Daí a médica já solicitou o retorno com um novo exame e nada.So viagem perdida.









Cadê o secretário de saúde da cidade de sobral que não faz nada pra resolver esse problema.Pois tem pessoas esperando nas filas e nada é feito.









Estão esperando chegar às eleições pra liberar as marcações?









Temos direito a saúde pública de qualidade.Pagamos nossos impostos, cumprimos nosso dever de cidadão pra nada.Cadê vcs políticos que só procuram ouvir o povo em época de eleição?









Os PSFs dos bairros estão abandonados pelo poder público...que não olham pra quantidade de pacientes em filas de espera esperando exames e nada.









Isso é revoltante... farmácias sem medicamentos,exames não são marcados,etc.









Já chega de tanta corrupção e o povo pagado o pato.









Saúde é pra todos!"