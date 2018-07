INTERNAUTA DENUNCIA A ONDA DE ASSALTOS NO CENTRO DE SOBRAL!

Internauta denuncia a onda de assalto no Centro de Sobral, precisamente na Rua Padre Fialho.

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa tarde através dessa mensagem do WhatsApp pedir para vocês colocarem a denúncia de uma série de assaltos que estão ocorrendo no centro precisamente na rua padre Fialho.a varios messes são muito frequentes assaltos nessa região é ninguém nunca vê uma viatura se quer .nesse exato momento derrubaram uma mulher da moto dela é tomaram sua bolsa com seus pertences.obg"