Internauta denuncia um amontoado de lixo no residencial Nova Caiçara, precisamente na Quadra 5 - Bloco 6. O denunciante solicita a Prefeitura a retirado do lixo.

Veja a denúncia na íntegra:

"Bom dia, venho através do seu blog pedir que a prefeitura mandasse a coleta do lixo pra limpar isso a maior sujeira já faz tempo que isso se encontrar nesse maior lixo trazendo doença pra nós moradores da aqui do caiçara mosca barata entrando nós nos apartamentos dos moradores que mora em baixo mas isso também começa pelos próprios moradores que la moram não tem consideração com as pessoas que mora em baixo pesso ajudar da prefeitura que mande fechar as portas porque ali não é casinha do lixo gente é um centro de convivência que está abandonado ai então o povo tem preguiça de jogar no lugar certo.





O endereço é Quadra 5 Bloco 6".