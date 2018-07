Investigados na Expresso 150 continuam recebendo R$ 173 mil do TJCE

Esse é o montante somado dos salários dos magistrados Carlos Rodrigues Feitosa, Paulo Camelo Timbó, Sérgia Maria Mendonça Miranda, Francisco Pedrosa Teixeira e Váldsen da Silva Alves Pereira.





Mesmo investigados por venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) para bandidos, cinco magistrados afastados das funções continuam recebendo seus gordos salários: Carlos Rodrigues Feitosa, Paulo Camelo Timbó, Sérgia Maria Mendonça Miranda, Francisco Pedrosa Teixeira e Váldsen da Silva Alves Pereira. Juntos, eles custam ao estado R$ 173 mil.





Segundo matéria do Diário do Nordeste desta quinta-feira (5), a informação do montante que cada um recebe é disponibilizada pelo Nacional de Justiça (CNJ).





Confira os valores





Sérgia Miranda: R$ 38 mil

Carlos Feitosa: R$ 43 mil

Francisco Pedrosa: R$ 30.471 mil

Váldsen da Silva: R$ 30.471 mil

Paulo Timbó: R$ 30.471 mil





Em tempo





Francisco Pedrosa, Paulo Timbó e Váldsen da Silva se aposentaram. Sérgia Miranda e Carlos Feitosa seguem afastados das funções por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).





Em tempo II





A Expresso 150 investiga a concessão de habeas corpus em caráter liminar que beneficiavam criminosos, como um traficante apontado como fundador da facção local Guardiões do Estado (GDE).





A soma do montante pago aos servidores consta dos números disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O levantamento mostra que devido aos direitos pessoais e eventuais, há valores diversos dos rendimentos brutos.