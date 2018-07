Itaú abre mais de mil vagas para estágio em todo o país

O Itaú Unibanco está selecionando estagiários para sua rede de agências em todas as regiões do país. Ao todo, são mais de 1.270 vagas para universitários da áreas de economia, administração e ciências contábeis a partir do 3º semestre.





O contrato terá duração de um ano, podendo ser renovado por mais seis meses. O estudante deverá ter disponibilidade de 6 horas e, no máximo, 30 horas semanais, em horário comercial da agência.





Não é necessário ter experiências, mas é importante demonstrar aptidão para desenvolver habilidades nas áreas de atendimento e comercial. As inscrições podem ser feitas através do site ( AQUI ), durante o ano todo. Ainda é necessário disponibilidade para viagens e mudança de cidade.