Ivo Gomes planeja criar “Bolsa Família de Sobral” em ano de Eleição

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), planeja criar um programa tipo “Bolsa Família” em Sobral. O projeto já foi encaminhado para a Câmara Municipal. O estranho é que a intenção do FG de ajudar pessoas a saírem da extrema pobreza aconteça em ano eleitoral. Em sua família, três irmãos vão se candidatar: Ciro, para presidente, Cid, Senado, e Lia, deputada estadual.





O valor do repasse mensal varia entre R$ 90 e R$ 115, de acordo a com renda per capita mensal da família cadastrada, bem como o número de crianças.





Confira o documento:

