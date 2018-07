JOCELE FILHO FOI HOMENAGEADO NA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO CEARENSE DE MOTOCROSS EM TIANGUÁ; VÍDEO

A homenagem ao eterno Jocele Filho, conhecido carinhosamente por "Jotinha 33", filho do empresário Jocele Silva e Dona Sandra, foi realizada na abertura da 2ª Etapa do Campeonato Cearense de Motocross, realizado no último domingo dia 29, na cidade de Tianguá.





Em tempo





Vale ressaltar a importância que Jocele Filho teve e tem para com o Motocross, pilotos e admiradores do esporte, pois ele cativava a todos com sua humildade, simpatia e bondade.





Jocele Filho, o "Jotinha 33", deixou uma legião de fãs e amigos.