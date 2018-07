LAMENTÁVEL! INSPETOR GONÇALO DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL TEM MORTE CEREBRAL

O Inspetor Gonçalo Neto teve morte cerebral na manhã desta sexta-feira, dia 6, em um dos leitos do hospital Santa Casa de Sobral.





Gonçalo foi ferido a bala, juntamente com outro homem identificado como Francisco Israele Porfírio Soares, 20 anos, que também foi socorrido para o hospital Santa Casa, vindo a óbito na terça-feira, dia 3.









O crime





Segundo as primeiras informações, dois suspeitos em uma motocicleta abordaram um rapaz que seria o possível alvo da execução, que estava na companhia do Inspetor Gonçalo e seus familiares, quando o mesmo tentou intervir para evitar a execução, houve vários disparos onde o rapaz logo foi atingido e na sequência o Inspetor Gonçalo foi atingido no maxilar e região torácica.





A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar os crimes.