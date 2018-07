Lulu Santos assume namoro com baiano e notícia repercute entre seus fãs

"Um momento muito especial", resumiu em forma de agradecimento, o cantor.

O cantor e apresentador Lulu Santos está namorando com um jovem chamado Clebson Teixeira. No Instagram, Lulu publicou uma foto dos dois juntos em um helicóptero, com a legenda “Fly me to the moon”, que na tradução livre significa “Leve-me à lua”. De imediato milhares de comentários em apoio ao casal foram realizados por fãs.





Com inúmeras mensagens de felicitações ao novo relacionamento, admiradores chegaram a relembrar a música “Toda Forma de Amor”, do cantor. Clebson tem 26 anos, frente aos 65 de Lulu, que, após a repercussão da foto, publicou um vídeo agradecendo pelo carinho recebido.





“É claro que a gente está vivendo um momento muito especial e queria dividir isso com vocês. E o carinho enternece e a gente deseja o mesmo em dobro”, disse Lulu, que atualmente é um dos jurados do programa The Voice Brasil.





Esportista, exibindo muitas fotos em corridas de ruas, no Instagram, Clebson também respondeu comentários, fazendo promessas. "Pode deixar, no que depender de mim ele será muito feliz", escreveu em resposta à uma fã.





Casado por durante 28 anos com a jornalista e escritora Scarlet Moon, falecida em 2013 em decorrência de um câncer, Lulu estava separado desde 2006.





Fonte: O Povo