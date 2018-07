Mais de 40 tiros disparados contra delegacia no Curió na madrugada desta terça-feira

Até o momento ninguém foi preso; fachada do distrito policial está marcada pelos disparos.

No quinto dia de ataques a equipamentos públicos na Grande Fortaleza, um grupo alvejou a fachada do 35º Distrito Policial, na rua Manuelito Costa, bairro Curió. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira, 31, por volta das 2h30min. De acordo com o inspetor Osvaldo Leite, os suspeitos agiram de forma rápida, não dando tempo para que os policiais saíssem do prédio para revidar. Ninguém ficou ferido. Esse classificou a ação como "terrorismo".





Os autores dos disparos conseguiram fugir e até o momento ninguém foi preso. Os policiais especulam que o grupo estava em motos. O inspetor afirma que a fachada do prédio está bastante danificada com buracos de tiros. Foram pelo menos 40 disparos pistolas calibre .40 e 380 de uso registro e, pelo número de balas, suspeitam que a ação tenha sido feita por quatro homens.





Por razão dos ataques que já estavam acontecendo em outras partes da cidade, os funcionários da delegacia tiveram a precaução de guardar as viaturas, que normalmente ficam na frente do prédio, no estacionamento de trás, evitando mais danos. As câmeras de segurança estavam desligadas devido ao prédio estar passando por obras, portanto o momento dos tiros não foi registrado por imagens.





Desde sexta-feira, 27, Fortaleza e as cidades da Região Metropolitana passam por uma onda de violência envolvendo a retaliação de facções criminosas ao assassinato de três homens com participação em crimes, em Amontada. Ônibus queimados, granadas deixadas em delegacias e depredações foram registrados, somando 26 ataques.





Fonte: O Povo