Mais um advogado criminalista é assassinado no município de Caucaia

Homens armados invadiram a residência da vítima no Parque Soledade e realizaram vários disparos.

O advogado criminalista Renato Rocha Bezerra Filho foi assassinado na tarde desta terça-feira (17) no Parque Soledade, em Caucaia. Segundo informações da TV Diário, a vítima foi surpreendida em sua residência por homens armados que efetuaram vários disparos.





Segundo testemunhas, um funcionário do advogado foi abordado pelos bandidos e obrigado a abrir um cofre na residência. Na semana passada outro advogado, Erivaldo Rodrigues, foi assassinado também em Caucaia.





Mais informações na edição desta quarta-feira (18) do Ceará News no rádio, a partir das 07h (Rede Plus FM e 93,5 FM em Fortaleza).





(Cearanews7)