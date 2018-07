MAIS UM CRIME DE MORTE EM SOBRAL!! MORADOR DO NOVA CAIÇARA É ENCONTRADO AMARRADO E AMORDAÇADO DENTRO DO AÇUDE MUCAMBINHO

Morador do Nova Caiçara que estava desaparecido é encontrado amarrado e amordaçado dentro do açude Mucambinho, no bairro Terrenos Novos.

Francisco Leonardo Melo, atendia por ''Leozinho'', 18 anos, estava desaparecido deste ontem, dia 28. De acordo com a mãe da vítima ele saiu de casa (nova caiçara), por volta de 17:00 hs para pescar no açude Mucambinho. De acordo ainda com a mãe do rapaz, ela recebeu uma mensagem via whatsapp informando que membros de uma facção teriam ''sequestrado seu filho''.





Ainda no sábado, a polícia foi comunicada do fato, sendo que na tarde deste domingo o Leonardo foi encontrado morto dentro do açude. As informações colhidas pela página OSobralense apontam que ele estava com as mãos amarradas e amordaçado. Segundo ainda a mãe da vítima, quando menor ele teve ''passagem pela polícia''.





O corpo foi encaminhado para o IML de Sobral para os exames cadavéricos. É mais um crime a ser investigado pela polícia civil de Sobral. (O Sobralense)