SEM CONTROLE: MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO EM SOBRAL!

Mais um crime de morte foi registrado na cidade de Sobral. O homicídio aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 23, por volta das 15:00h, na rua Tomaz Aragão (coleiros). bairro Terrenos Novos.

Vítima: Antônio Pereira de Sousa,

A vítima foi identificada como Antônio Pereira de Sousa, 45 anos, alcunha de "Pintonho", que foi executada com pelo menos três tiros.



Equipes da Polícia Civil e Militar estiveram no local do crime, realizando os procedimentos legais.



A Perícia recolheu o corpo para ser necropsiado no IML.



A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime.





Fonte: Sobral 24 horas c/ R. Soares