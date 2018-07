Mais uma "novinha" é morta na guerra de facções na Vila Velha

Subiu para 265 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2018. Nas últimas 24 horas, mais duas mulheres foram executadas. Uma delas, uma “novinha” morta a tiros, na noite desta terça-feira, no bairro Via Velha III, na zona Oeste de Fortaleza. Já na madrugada de hoje (11), uma mulher e dois homens foram fuzilados dentro de uma residência no bairro Novo Parque Iracema, no Município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





Por volta de 20h40, uma garota que transitava à pé pelo bairro Vila Velha III foi executada, a tiros, por desconhecidos. A jovem seguia para casa quando ao passar pela Rua Jasmim, nas proximidades do Liceu do bairro, foi atingida com tiros na cabeça e tombou morta na calçada de uma residência.





Uma equipe de socorristas do Samu esteve no local e comprovou o óbito. Logo em seguida, a Polícia Militar acionou a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que acionou as equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense (Pefoce).





A jovem foi identificada como Évelin Silva. O corpo permanece na sede da Pefoce após ser examinado pelos legistas da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel).





Outra vítima





A segunda mulher morta nas últimas 24 horas no Ceará foi identificada como Lidiane de Oliveira Nascimento. Por volta de 5 horas de hoje, ela e dois homens foram mortos, a tiros, dentro de uma residência localizada no bairro Novo Parque Iracema, no Município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





Segundo a Polícia, as vítimas estavam dormindo quando a casa foi invadida por quatro homens armados. Além de Lidiane, foram também assassinados dois homens identificados como Mateus Barbosa da Silva e Rodolfo de Oliveira Nascimento. (Blog do Fernando Ribeiro)