Mandante do assassinato de Vitória Gabrielly é identificado

Traficante já encarcerado é o principal suspeito. A polícia ainda não sabe como ele e os acusados do assassinato se comunicaram.

A Polícia Civil de São Paulo identificou um traficante já preso como mandante do assassinato da menina Vitória Gabrielly. O criminoso teria ordenado o sequestro de outra garota, mas o servente de pedreiro Bruno Marcel de Oliveira e sua namorada, Mayara Borges de Abrantes confundiram o alvo. A informação é do jornal A Folha de S. Paulo.





A ordem do traficante era sequestrar a irmã de um rapaz que devia dinheiro a ele para dar um susto na família. Esse jovem devedor está preso e disse em depoimento que realmente devia R$ 7 mil para o traficante.