Médico e vereador de Aurora é preso em Umari acusado de abusar de jovem de 14 anos

Polícia suspeita que haja outras vitimas. Homem, que também seria vereador em outro município, atuava em vários hospitais da região, incluindo o regional de Icó.





Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (24), o médico e vereador de Aurora Valmir Costa Gonçalves, acusado de abusar sexualmente de uma jovem de apenas 14 anos, durante o plantão último dia 11, em Umari. Ele foi levado à delegacia de Ipaumirim, onde prestou depoimento ao delegado Felippe Lira. A prisão do médico foi decretada pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogada por igual período.





Além do Hospital Regional de Icó, o médico ainda atende em outras instituições de saúde da região. Por isso a polícia investiga se o caso que levou à prisão foi o único ou existem mais vítimas do acusado. Além da prisão, o juiz Bruno Benigno, também teria autorizado a quebra do sigilo telefônico do médico.





Após prestar depoimento, o médico foi encaminhado à Delegacia Municipal do Cedro, onde aguardará, à disposição da Justiça, a conclusão das investigações.





Com informações do portal Icó News