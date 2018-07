Ministério Público pede bloqueio de bens e salário do vereador de Sobral Camilo Motos

Ele é suspeito de praticar rachadinha: ficar com metade do dinheiro de seus assessores na Câmara.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) entrou com uma Ação Civil Pública pedindo o bloqueio dos bens e do salário do vereador de Sobral Camilo Motos. Ele é suspeito de praticar rachadinha, ficar com metade do dinheiro de seus assessores da Câmara.





Segundo o MPCE, o vereador vai ter de devolver R$ 31 mil.





Em tempo





Quem está à frente do ação é o promotor de Justiça Irapuan da Silva Dionísio Júnior.

(Cearanews7)