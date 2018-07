MORRE JOVEM FERIDO A BALA NO PARQUE SANTO ANTÔNIO, EM SOBRAL

Morreu na manhã de ontem (3), em um dos leitos do hospital Santa Casa de Sobral, o jovem Francisco Israele Porfírio Soares, 20 anos, natural de Meruoca. Israele estava na companhia do inspetor Gonçalo (Guarda Municipal de Sobral), na tarde da última segunda-feira (2), quando dois suspeitos em uma motocicleta o abordaram. O Inspetor Gonçalo tentou intervir para evitar a execução, houve vários disparos onde o rapaz logo foi atingido e na sequência o guarda foi alvejado no maxilar e região torácica.





As vítimas foram socorridas em estado grave para o hospital Santa Casa, onde o rapaz que foi o primeiro a ser atingido foi para o centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito na manhã de ontem (3). O Inspetor Gonçalo está na alta complexidade, após ter varias paradas cardiorrespiratória, sendo intubado e estabilizado. Segue internado em coma induzido sob o efeito de drogas e seu quadro clínico é estável.









A Polícia Civil abriu um inquérito policial e está investigando os fatos.





