Morre o ex-proprietário da Rádio Regional de Sobral

O ex-deputado federal Chagas Neto, faleceu na tarde desta segunda-feira, 16, em Porto Velho. Ele havia sido hospitalizado em estado gravíssimo na UTI do Hospital 9 de Julho, em Porto Velho, onde ficou em coma devido a um tumor no cérebro.





Ex-constituinte, Chagas Neto filiou-se ao PSB no final ao ano passado e tentaria disputar uma vaga na Assembleia Legislativa neste ano.





Chagas Neto, nasceu em Sobral (CE) no dia 26 de abril de 1946, filho de Egberto Frota Carneiro e de Alba Chagas Carneiro. Em 1978, assumiu o cargo de diretor-presidente da Rádio Cidade (atual Regional), e no ano seguinte foi fundador e diretor do jornal Meio-Dia, já extinto. Ambos em Sobral.