Moses Rodirgues presta conta do mandato e fala sobre prisão de Lula

Na manhã desta quarta-feira (25) o deputado federal Moses Rodrigues (MDB) esteve em Sobral e concedeu entrevista ao radialista Beto Guerra. Na ocasião, o parlamentar prestou contas das ações do mandato, falou sobre a eleição para presidência da república, a prisão do ex-presidente Lula e reafirmou que é pré-candidato a reeleição para deputado federal.





Em relação à eleição para presidência, Moses Rodrigues foi enfático ao afirmar que a atual situação do país é delicada e que o próximo presidente da república terá grandes desafios pela frente. "A situação do Governo Federal é muito delicada. Desde o ano de 2014 as contas não fecham. O novo presidente terá uma responsabilidade muito grande e terá de fazer algumas reformas. Quem negar isso estará ludibriando a população”, destacou.





Perguntado sobre a candidatura do ex-presidente Lula, o parlamentar deixou claro que a situação ainda está indefinida. ”O que a gente escuta no Congresso Nacional é que a turma da esquerda acredita na candidatura. Já a turma do centrão e da direita acha que o ex-presidente continua preso e não consegue a candidatura. Vamos aguardar e seguir confiando na justiça brasileira”, revelou o congressista que foi convidado para coordenar a campanha de Lula na zona norte do Ceará.





O interesse da população nas eleições e o papel da imprensa também foram pautas da entrevista. De acordo com o deputado, o desinteresse na política só é positivo para os maus políticos. ”A imprensa, os agentes políticos e as instituições possuem um papel fundamental que é o de falar da importância de se participar das eleições. Quando a população não participa do processo eleitoral possibilita que candidatos ruins sejam eleitos. Acredito que existem pessoas boas em todos os partidos, assim como também existem pessoas ruins”.