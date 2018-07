Moses Rodrigues no Cariri

O último final de semana do deputado federal Moses Rodrigues (MDB) foi repleto de atividades e reencontros na região do Cariri. A primeira agenda aconteceu no município de Várzea Alegre, onde o parlamentar pode tratar de novos projetos e do desenvolvimento da cidade com o vice-prefeito, Dr Fabrício Rolim. Dando continuidade a programação, o congressista que mais trouxe recursos para o Ceará foi recebido em Milagres pelo amigo e líder político, Dr. Hellosman Sampaio.

Na ocasião, Moses Rodrigues ganhou uma homenagem surpresa em agradecimento ao compromisso e trabalho dedicado à cidade. Milhares de pessoas participaram do evento, que também serviu como um momento de prestação de contas e oportunidade para se pensar conjuntamente as novas ações que serão trabalhadas.

Já no domingo, o deputado esteve na cidade do Crato, onde representou o Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira (MDB), no Encontro Municipal do MDB. O evento contou com a presença do empresário e liderança local, Rafael Branco, além de importantes políticos da região. Fechando o giro pelo Cariri, Moses Rodrigues almoçou com o amigo Ricardo Batista e aproveitou para conhecer o Parque de Vaquejada Padre Cícero.