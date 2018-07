Na manhã deste sábado, dia 28, um indivíduo armado abordou um cidadão no Centro de Sobral, nas proximidades do mercado público, tomou-lhe a motocicleta Honda Bros vermelha com detalhes em branco, placa PNA 4818. O assaltante fugiu logo em seguida, tomando rumo ignorado.





Quem souber informações do paradeiro da moto, ligar par ao telefone da polícia (190). O sigilo das informações é garantido.





Fonte: Sobral 24 horas