MUITA BALA E SANGUE NA CIDADE DE SOBRAL (BR222). UMA JOVEM MORREU COM VÁRIOS TIROS NA CABEÇA

Um homicídio a bala foi registrado na tarde desta sexta-feira, dia 20, por volta das 17:00h, na BR222, nas proximidades da oficina do Mardônio.





Um casal transitava em uma motocicleta, quando na rotatória da BR222, na saída de Sobral para o distrito de Jaibaras, dois indivíduos que estavam escondidos em um matagal efetuaram vários disparos de arma de fogo, alvejando o homem na coxa e a mulher foi atingida na cabeça, morrendo no local.



Uma ambulância do SAMU esteve no local, prestando socorro.



Viaturas da Polícia Militar e Civil estão realizando diligências na tentativa de prender os criminosos.



A Perícia foi acionada para o local do crime.





Mais detalhes em breve.

FONTE: SOBRAL 24 HORAS