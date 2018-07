MULHER É EXECUTADA COM VÁRIOS TIROS NA CABEÇA NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, EM SOBRAL; VÍDEO

Mais um crime de homicídio foi registrado na tarde desta sexta-feira, 13, no residencial Nova Caiçara. O crime aconteceu por volta das 13:40h.





Uma mulher identificada por Lana foi executada com vários tiros na cabeça. A vítima morava no Bloco 10 do residencial.





As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de prender os autores do crime.





A Perícia foi acionada para o local.





Olivando Alves ao vivo no local da ocorrência: