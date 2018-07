Uma mulher foi vítima de assalto no centro de Sobral, nas proximidades do frigorífico Boi&Cia. Um indivíduo armado de revólver em motocicleta abordou a vítima, anunciou o roubo e subtraiu a bolsa com dinheiro da vítima.





O assaltante se evadiu do local, tomando rumo ignorado. A Polícia foi acionada, mas suspeito não foi localizado.





O crime foi registrado no início da noite de quarta-feira (4), por volta das 18:00h.





Fonte: Sobral 24 horas