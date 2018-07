Neymar quer ficar no PSG, mas com a condição de ser "o mais importante", diz jornal espanhol

Neymar não deixará o PSG. Pelo menos é o que garantiu o pai do jogador ao clube francês, de acordo com informações do jornal El Pais. Contudo, há uma condição para que ele não vislumbre uma saída: seguir centro “o centro do clube”.





“Ele (pai de Neymar) nos disse que ‘Ney’ está bem em Paris e que o único inegociável é que quer se sentir o jogador mais importante. Nisso ele foi bem claro: sua única condição para seguir é que ninguém duvide que o centro do clube é ele”, disse um dirigente do PSG ao jornal.





Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube parisiense, teria respirado aliviado após esse depoimento. O catari já esperava uma ligação do Real Madrid e, pior, achava que Neymar e seus representantes iriam demonstrar sua insatisfação e desejo de saída.





Após a eliminação brasileira da Copa do Mundo, o Real Madrid teria enviado um representante ao Brasil para tratar da oferta ao atacante. Ao falar com o pai do jogador, teria tentado convence-lo dizendo que o brasileiro seria o único rei do clube, enquanto no PSG teria que dividir espaço com Mbappe. Prontamente, o pai do atleta respondeu:





“Enquanto Neymar estiver em Paris, ele será o único Rei.”

