NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL

A Secretaria da Educação de Sobral esclarece que está acompanhando a investigação da denúncia de abuso sexual feita pela família da estudante do Colégio Sobralense Maria Dorilene Arruda Aragão. A investigação está sendo realizada pela Polícia, órgão responsável legalmente pela apuração do caso.





A direção do Colégio também elaborou um relatório que foi enviado via ofício para o Conselho Tutelar, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.





A Secretaria da Educação está à disposição das autoridades para outros esclarecimentos que se fizerem necessários e aguarda conclusão do inquérito policial para adotar outras as providências cabíveis.