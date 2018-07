"Novinha" é morta e decapitada na guerra de facções na Grande Fortaleza

Uma garota foi morta e decapitada nas últimas horas na Grande Fortaleza. Trata-se de mais um crime atribuído à rivalidade na guerra entre facções criminosas. O corpo da garota, no entanto, não foi ainda encontrado pelas autoridades ou pela família. Um vídeo postado nas redes sociais mostra a garota exibindo armas e consumindo drogas com os parceiros. Noutra filmagem, ela já aparece morta e sendo decapitada pelos inimigos.





Também pelas redes sociais os criminosos postaram uma mensagem com a foto da garota já informando que ela foi morta. Toda essa trama acontece no Distrito de Jurema, no Município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A garota foi identificada como Ana Cecília Pires Martins. A Polícia já investiga o fato.





Nas últimas horas, as mensagens e vídeos sobre o caso se reproduziram nas redes sociais.





Mulher morta





Também em Caucaia, foi registrado mais um crime de morte cuja vítima foi uma mulher. O caso ocorreu na manhã de ontem no bairro Coité Pedreiras, onde Sílvia Helena Magalhães, 38 anos, foi executada a tiros na presença do filho de apenas 9 anos de idade.





Bandidos teriam invadido a residência e executado a mulher. O garoto para não morrer se escondeu. Sílvia era bastante conhecida na comunidade onde morava com o esposo e a o filho. Ela trabalhava como frentista. A Polícia não sabe ainda os motivos e quem são os autores do assassinato.





Fonte: Blog do Fernando Ribeiro