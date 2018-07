Oficial da PM cearense é a primeira candidata classificada do "The Voice Brasil" 2018

A primeira candidata classificada no programa “The Voice” 2018, da Rede Globo de Televisão, é uma cearense. Trata-se de Júlia Dantas, uma policial militar de 30 anos de idade e que vem desenvolvendo na Corporação um trabalho social com jovens e crianças.





A primeira-tenente PM Júlia abriu a temporada do programa neste ano e conseguiu que os quatro jurados do concurso (os cantores Lulu Santos, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Michel Teló) virassem a cadeira, significando terem aprovado a interpretação e disputado a candidata para seu time.





Júlia entrou em grande estilo na abertura do programa global na noite desta terça-feira (17) interpretando em ritmo de bolero um dos clássicos na MPS, a canção “Começaria Tudo Outra Vez”, de autoria do cantor e compositor carioca já falecido Gonzaguinha, filho do grande Luiz Gonzaga.





Júlia mostrou experiência, talento e cativou rapidamente a simpatia do público e dos jurados, recendo os aplausos e a classificação para as próximas etapas do concurso musical.





Destacada no Policiamento Ostensivo Geral (POG) do Comando do Policiamento da Fortaleza (CPC), e atuando numa Unidade Integrada de Segurança de Fortaleza (Uniseg), a tenente Júlia ministra com outros militares aulas de música para crianças e adolescentes, num projeto voluntário para afastar a juventude das drogas e do crime e, consequentemente, despertar talentos como o seu. (Blog do Fernando Ribeiro)