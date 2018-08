OPORTUNIDADE: SOBRAL ABRE INSCRIÇÃO PARA CONCURSO COM 312 VAGAS PARA PROFESSOR

A Prefeitura de Sobral, no interior do Ceará, abriu nesta segunda-feira (30) as inscrições para concurso público com vagas para professor e orientador educacional. São 312 oportunidades, das quais 50 são para orientador.





Os interessados devem realizar as inscrições, por meio de formulário eletrônico , até dia 24 de agosto. A prova objetiva para todos os cargos será aplicada dia 16 de setembro.









As oportunidades para professor são para profissionais com licenciatura em Pedagogia, Letras, Matemática, Ciências, Física, Biologia, Química, História, Filosofia, Sociologia, Geografia, Inglês, Educação Física, Artes e Música.





As vagas são para professores de Educação Infantil e de Ensino Fundamental.





A carga horária para o cargo de professor será de 20 horas semanais, com vencimento base de R$ 1.411,99 mensais. Para o cargo de orientador educacional, será de 40 horas semanais, com vencimento mensal de R$ 2.800. O conteúdo programático das provas, cronograma, atribuições dos cargos e demais informações estão disponíveis no edital.





O concurso público será realizado em quatro fases para o cargo de professor: prova objetiva, prova dissertativa, prova didática e análise de títulos. Já os candidatos ao cargo de orientador educacional, serão submetidos a três fases, compreendendo prova objetiva, prova de apresentação de um plano de ação teórico propositivo e análise de títulos.





Fonte: G1 CE