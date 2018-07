Os cãezinhos da raça ShihTzu entendem tudo o que dizemos, de acordo com cientistas!

Os cãezinhos de companhia da raça ShihTzu são muito comuns no Brasil. Provavelmente todos nós conhecemos alguém que possuem esses cães pequenos e de pelagem colorida, que transmitem uma impressão de doçura e tranquilidade.





No entanto, esses animais são muito mais do que fofos. Uma estudo realizado por cientistas e publicado revista Science descobriu que os ShihTzu utilizam as mesmas áreas do cérebro que os humanos para reconhecer as palavras.





O estudo contou com 13 cães dessa raça, que passaram por um processo de ressonância magnética, durante o qual ouviam as vozes de seus tutores.





Nesse processo, foram intercaladas expressões positivas e animadoras com expressões em tom normal.





No entanto, no hemisfério esquerdo do cérebro, na diferenciação das palavras, não importa a entonação usada, os cães da raça ShihTzu são capazes de compreender os significados das palavras, tanto as positivas quanto as neutras.





O hemisfério direito trabalha para compreender o tom de voz e proporciona mais emoção àquilo que esses cães escutam.





Atilla Andics, um dos cientistas autores do estudo, explica: “Esta pesquisa mostra que o cérebro de um ShihTzu não apenas analisa o que dizemos, mas também unifica dois tipos de informação para chegar a um só significado”.





Incrível, não? Os animais estão constantemente nos surpreendendo com suas habilidades!





Se você tem um cãozinho ShihTzu, já sabe que poder conversar tranquilamente com ele, porque ele o estará compreendendo de verdade!





Fonte: O Segredo