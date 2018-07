Pacatuba recebe R$ 1,9 milhão para pavimentação da Pavuna

Investir em infraestrutura é investir no progresso. A afirmação é do Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB/CE), que nesta terça-feira, 04, comemorou o pagamento da ordem bancária no valor de R$ 1,9 milhão referente à primeira parcela de liberação de recursos federais para a implantação de infraestrutura viária no município de Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza.