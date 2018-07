PF cumpre 16 mandados de prisão contra policiais civis; esquema envolve tráfico e extorsão

Essa é a segunda fase da Operação, que visa práticas ilícitas na Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD).

A Polícia Federal (PF) deflagrou a segunda fase da Operação Vereda para cumprir 16 mandados de prisão preventiva contra policiais civis acusados de integrar um esquema criminoso na Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), nesta sexta-feira (27).





Segundo a Superintendência Regional da PF no Ceará, também estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão e quatro ordens de afastamento das funções. Os mandados judiciais foram expedidos pela 32ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Ceará, após a conclusão do inquérito policial da PF e recebimento da denúncia do Ministério Público Federal (MPF).





50 policiais federais participaram do cumprimento dos mandados, em Fortaleza, Caucaia e Belém (PA), com o auxílio de policiais da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).





A PF afirmou que a investigação foi iniciada a partir de apuração sobre a comercialização ilegal de anabolizantes provenientes da Europa, elucidando a participação dos policiais civis em extorsões praticadas contra o principal investigado, culminando na revelação de fortes indícios de cometimento de outros crimes.





Os acusados foram indiciados e denunciados, na medida de suas participações, pelos crimes de extorsão, roubo, receptação tortura, organização criminosa, embaraço à investigação de organização criminosa, tráfico de drogas, abuso de autoridade, usurpação da função pública, favorecimento pessoal e violação de domicílio.





Ainda segundo a Polícia Federal, a operação foi batizada de "Vereda" em alusão ao livre arbítrio que levou os integrantes da quadrilha, à sombra da condição policial, para a prática delitiva de crimes diversos. (Diário do Nordeste)