PILOTO BOLA DEU SHOW NA 3ª ETAPA DA COPA CEARENSE DE MOTOCROSS EM ITAPAJÉ/CE

A 3ª etapa da Copa Cearense de Motocross aconteceu ontem (15) na cidade de Itapajé, no circuito do empresário Júnior Ferreira .





O evento teve a presença de pilotos de vários estados, participando em diversas categorias.





O Piloto Bola (Sobral), patrocinado pela "Cidade Nova Construção" deu um show em sua motocicleta CRF 450, ano 2018, vencendo a principal categoria, a MX1.





Bola é treinado por Iran Melo.



A Prefeitura de Itapajé e o empresário Júnior Ferreira (organizador do evento) estão de parabéns, pois a corrida contou com toda estrutura necessária para a realização do evento.





Confira os resultados:





MX1





#3 Bola

#38 Macalé

#207 Átila Jr.

#28Edim

#41 Diego Julião





Força Livre Nacional





#41 Diego Julião

#3 Isaias Araujo

#777 Tabatinga

#4 Manelzinho

#67 Anderso





MX2





#38 Macalé

#781 Gaúcho

#207 Átila Jr.

#230 Roodney

#12 Charles Tadeu





MX3





#3 Isaias Araújo

#781 Gaúcho

#51 Kleber

#12 Roodney

#112 Albert Miure





MX4





#51 Kleber

#12 Albert Miure

#89 Eduardo Russo

#179 David Lara

#46 Nunes





MX5





#3 Luis Cláudio

#179 David Lara

#121 Bolô

#67 Tim

#17 Russo.





Nacional 200cc





#41 Diego Julião

#777 Tabatinga

#1 Rafael

#23 Renato Rocha

#67 Anderson





Open Nacional





#3 Isaias Araújo

#1 Rafael Gomes

#12 Daniel Caetano

#88 Wender

#312 Enildo Pires





Intermediário MX





#1 Fabricio

#4 Diego Ferreira

#12 Charles Tadeu

#118 Hélio R

#10 Miguel





Intermediário Nacional





#12 Darlan

#06 Motiele

#17 Antônio Walace

#23 Júnior Barbosa

#1 Fabricio





Júnior





#317 Rodrigo F

#417 Gabriel F

#77 Davi Jr.

#10 Nauam

#31 Pedro Henrique





Júnior A





#77 Davi Jr

#13 João Wagner

#565 Samuel

#454 Renatinho





MXF





#56 Livia

#11 Gabriele