PM é detido após ser flagrado em câmeras bebendo refrigerante de colegas

Policial Militar de 34 anos recebeu voz de prisão depois de ter tomado refrigerante de funcionária do 9º Batalhão de Polícia Militar de Uberlândia. Ao perceber o fato, a mulher pediu para ver as câmeras e a ocorrência foi registrada como furto. Informações são do portal G1.





A trabalhadora, uma jovem de 22 anos, atua no setor de videomonitoramento. Ela relata no Boletim de Ocorrência que comprou o produto para almoçar e deixou o que restou para lanchar à tarde. Ao voltar para a cozinha, se deparou com a bebida vazia e no lixo.