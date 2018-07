Polícia caça suspeito de matar advogado em Caucaia

Polícia já identificou um suspeito de envolvimento na morte do advogado criminalista e ex-vereador Erivaldo Rodrigues, 55 anos, assassinado na manhã da última terça-feira (10), na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime continua sendo investigado pelas autoridades com o acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE).





O jovem, identificado como Alban Darlan Batista Guerra, residente no bairro Padre Júlio Maria, está sendo procurado pela Polícia como principal suspeito de participação na morte do advogado. Uma das principais linhas de investigação aponta para um suposto crime passional.





O advogado foi assassinado quando se encontrava em um dos seus escritórios localizado nas proximidades do Fórum daquela cidade. O local foi invadido por volta das 10 horas. Eram dois homens armados, que dispararam vários tiros contra o advogado no momento em que este estava sentado em um sofá na entrada do escritório.





Logo em seguida, os assassinos fugiram em um veículo de cor preta. O advogado morreu na hora e logo, a Polícia deu início às investigações.





Erivaldo era também policial civil aposentado, foi vereador do Município de Caucaia por quatro vezes, atuava na advocacia criminal na cidade e já havia revelado aos amigos que pretendia se candidatar a deputado estadual nas próximas eleições.





