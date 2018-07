POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITOS POR TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Policiais Civis das delegacias de Coreaú-CE, Sobral e Massapê prenderam no início da manhã de hoje, dia 31/07/2018, as pessoas de nomes ATUALPA BRUNO FERNANDES DE AGUIAR, conhecido por “BRUNO” e ANTÔNIO CARLOS LÚCIO ALVES, conhecido por “NENÉM PULGA”. Com o primeiro a polícia apreendeu uma arma de fogo (revólver calibre 38) e várias munições de revólveres e munições de espingarda calibre 36.





Contra os dois também foram cumpridos mandados de prisões preventivas provenientes da comarca de Coreaú-CE, onde eles são investigados por tráfico drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa.





Os referidos presos agora estão à disposição do Poder judiciário da Comarca de Coreaú-CE.