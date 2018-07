Polícia Federal cumpre mandado em escritório de advocacia de Sobral

Escritório estaria envolvido em crimes de corrupção e fraude na previdência. Um funcionário do INSS também estaria sendo investigado.

A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (31), mandado de busca e apreensão em um escritório de advocacia no centro de Sobral. Os agentes levaram do local vários malotes com documentos apreendidos. O escritório estaria envolvido com crimes de corrupção e fraude previdenciária.





Além do escritório, um funcionário do INSS de Sobral também está sendo investigado. Há indícios de fraude, facilitação no andamento de processos e conluio com o escritório.